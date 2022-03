Milan, vittoria di corto muso: ora contano solo i tre punti

Un Milan senza particolari svolazzi porta a casa tre punti pesantissimi contro l’Empoli: oggi conta solo vincere

Non c’è più spazio per l’estetica. Il Milan di Stefano Pioli ha portato a casa tre punti fondamentali battendo l’Empoli con uno striminzito 1-0 a San Siro grazie ad una rete di Kalulu nel primo tempo. E la vittoria ha un valore altissimo per il momento della stagione in cui è arrivata, anche a scapito dell’estetica.

Nove partite alla fine nelle quali conterà soltanto portare a casa il bottino pieno, di riffa o di raffa. O, per meglio dire, di Corto Muso. I campionato spesso si vincono anche così.