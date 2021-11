Milan vietato demoralizzarsi: servono 9 punti prima del Napoli

Il Milan ha l’obbligo di riscattarsi dopo la pesante sconfitta casalinga contro il Sassuolo. Insomma vietati ulteriori cali di tensione

La sconfitta contro il Sassuolo deve essere da lezione ma non deve per nessun motivo abbassare le aspettative stagionali del Milan, partito in quinta dopo aver battuto Atalanta, Lazio, Roma e pareggiando con Inter e Juventus.

Insomma vietato demoralizzarsi ma digerire immediatamente la sconfitta contro i neroverdi, analizzare gli errori commessi e ripartire psicologicamente al 100%.

Il Diavolo è ancora davanti all’Inter (+1) e distante solo tre lunghezze dalla capolista Napoli. Nulla è ancora deciso, il campionato non è compromesso. Ovviamente prima contro il Genoa, poi con Salernitana e Udinese servono 9 punti totali prima di affrontare nello scontro diretto del Meazza il Napoli.

In mezzo la sfida decisiva quanto insidiosa contro il Liverpool in Champions League, che purtroppo costerà a Stefano Pioli inevitabilmente qualche energia. Niente alibi: le seconde linee devono alzare l’asticella. Da Bakayoko a Romagnoli, sino a Gabbia, Castillejo (a breve il suo rientro), Krunic, Florenzi e Ballo-Touré. Per puntare a vincere qualcosa in questa annata serve assolutamente questo fattore.

Pioli deve avere a disposizione due squadre competitive. Non deve per nessun motivo esserci così troppa differenza tra titolari e riserve (contro il Sassuolo paradossalmente non si è vista ma in negativo: vedi il cambio Bakayoko-Kessie).

Insomma ora è il momento della verità. Pioli lo ha ribadito più volte in conferenza stampa: «I punti fondamentali peseranno soprattutto con le squadre che militano dell’ottava posizione in giù». Con i team di Italiano e Dionisi, Ibra e compagni hanno sprecato tutti e due i bonus per mantenere distante la troupe di Inzaghi. Ora basta regali di Natale anticipati, occorre essere duri, concentrati, aggressivi, umili e cinici per tutti i novantacinque minuti.