Milan, verso la Salernitana: sono sei i precedenti tra le due squadre

Sono sei i precedenti tra il Milan e la Salernitana. Le due squadre si sfideranno il prossimo 4 gennaio alla ripresa del campionato

Il Milan sfiderà la Salernitana il prossimo 4 gennaio all’Arechi per la ripresa della Serie A. Le due squadre si sono affrontate 6 volte in passato, tutte in campionato. Il bilancio è di 4 vittorie per i rossoneri, un pareggio e un successo per i granata.

Il primo confronto risale addirittura al 1948, dove trionfò il Milan per 2-0. L’ultimo è quella della stagione scorsa, dove la squadra di Pioli fu frenata dai campani sul pareggio per 2-2.