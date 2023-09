Sportiello vice Maignan: domani titolare. E col Cagliari...

Marco Sportiello sostituirà domani Mike Maignan dopo il risentimento accusato dal francese col Newcastle. E col Cagliari…

I rossoneri non vogliono correre rischi e hanno piena fiducia nell’ex Atalanta: Pioli sta pensando addirittura di confermare Sportiello anche nella sfida di mercoledì contro il Cagliari in trasferta per poi riproporre l’ex Lille il 30 settembre contro la Lazio.