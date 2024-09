Milan Venezia, partita SPECIALE per Theo Hernandez: traguardo raggiunto DA SOGNO dal francese. Le ultimissime notizie

Theo Hernandez è stato uno dei protagonisti principali nella vittoria di ieri del Milan. Il francese, infatti, dopo appena due minuti di gioco ha sbloccato la partita.

Il match di ieri, però, non è stato speciale per il rossonero solamente per la vittoria. Con il successo di ieri ha ottenuto la sua centesima vittoria in Serie A. Poi, inoltre, Theo è l’unico difensore straniero che ha trovato la rete in ciascuna delle ultime sei stagioni di Serie A.