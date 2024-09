Milan Venezia streaming LIVE e diretta tv: DOVE vedere il match di Serie A dei rossoneri di Fonseca a San Siro

Il Milan si prepara alla partita in casa a San Siro contro il Venezia. Il match è in programma sabato 14 settembre alle ore 20.45 e ha un’importanza capitale per Fonseca che è alla ricerca della prima vittoria in campionato.

La sfida tra le due squadre sarà visibile su DAZN e SKY, in diretta streaming su tablet e smartphone grazie alle rispettive e tramite la diretta testuale su Milannews24.