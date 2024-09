Milan Venezia, si RIVEDE Morata: lo spagnolo torna in campo dopo l’INFORTUNIO. Importante rientro per Fonseca

Morata torna in campo dopo l’infortunio rimediato in seguito alla partita col Torino. L’attaccante spagnolo è stato inserito da Fonseca al 64′ di Milan Venezia al posto di Leao per fargli disputare alcuni minuti a San Siro e fargli ritrovare la condizione.

Importante rientro in casa rossonera in vista delle prossime partite contro Liverpool e Inter.

