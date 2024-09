Conferenza stampa Gabbia: le parole dopo Milan Venezia - Milan News 24

La conferenza stampa di Matteo Gabbia al termine di Milan-Venezia, gara vinta dai rossoneri per 4-0 a San Siro

IL SUO APPORTO – “La cosa più importante è remare tutti dalla stessa parte. È sempre bello giocare e sono contento della partita di stasera, la vittoria era la cosa più importante“

GOL SUO O DI FOFANA? – “A me sembrava di averla toccata… Però l’importante è che sia stato dato il gol al Milan“

COPPIA CON PAVLOVIC – “Mi sono trovato molto bene con lui così come tutti i compagni. Spero l’intesa possa aumentare“

L’IDEA DI FONSECA – “Ci chiede di rimanere compatti in difesa e vuole una linea che lavori insieme. Credo che il mister possa essere soddisfatto per quello che ha visto stasera“

GRUPPO – “Siamo uniti, il gruppo è formato da persone per bene e alla lunga sarà un vantaggio“

TIFOSI – “Non erano contenti all’inizio come non lo eravamo noi, però non ci lasciano mai soli e ci hanno spinto fino alla fine“