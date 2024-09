Milan-Venezia, i RETROSCENA: tutti gli episodi che non avete notato - Milan News 24

Milan Venezia: gli episodi curiosi che non avete notato da San Siro nel match della 4ª giornata di Serie A 2024/25. Retroscena

Milan-Venezia in chiave curiosità: tutti gli episodi che (forse) non avete notato durante il match di San Siro, valido per la 4ª giornata di Serie A 2024-25

18.45 – Il Milan carica la squadra sul profilo X

19.55 – Il Milan annuncia la formazione ufficiale: ci sono Theo e Leao, Abraham dal 1′

Team news for #MilanVenezia 📋#SempreMilan

Brought to you by 𝗞𝘂𝗺𝗵𝗼 𝗧𝗶𝗿𝗲 pic.twitter.com/5E1RfuEutN — AC Milan (@acmilan) September 14, 2024

20.05 – Non c’è Zlatan Ibrahimovic in tribuna a San Siro per impegni professionali. Presente invece il leader di RedBird Gerry Cardinale

20.20 – Grande concentrazione nel riscaldamento da parte di tutti i giocatori, in particolare Theo e Leao che dopo le polemiche vogliono tornare a essere trascinatori

20.25 – Molto sereno Alvaro Morata: nonostante la panchina iniziale, lo spagnolo si è mostrato sorridente nel prepartita in vista di un suo probabile ingresso a gara in corso

20.30 – Prove di intesa fra Emerson Royal e Abraham: l’inglese ha dato indicazioni al brasiliano su come vuole essere servito in partita

20.47 – Fischio di inizio del match

20:49 – Milan subito in vantaggio e a costruire l’azione sono proprio i due più chiacchierati: tacco di Leao, gol di Theo Hernandez che approfitta dell’errore di Joronen e sigla l’1-0

20:55 – Dopo il gol il Milan sembra quasi impaurito, con il Venezia che ha messo un paio di volte i brividi a Maignan che prova a scuotere i suoi

21:00 – Theo si era preparato nel riscaldamento alle conclusioni come quella vista sul gol

21:05 – Esulta Gabbia ma resta da decidere l’autore del raddoppio: è Fofana a toccare per primo sul corner calciato da Pulisic

21:10 – Guizzo di Abraham che anticipa Joronen e si guadagna il penalty del 3-0 firmato da Pulisic

21:14 – Il Milan si scrolla di dosso le paure e si scatena: altro calcio di rigore, stavolta guadagnato da Leao e assegnato dopo on field review. Dal dischetto si presenta Abraham che sigla il primo gol in rossonero

21:16 – Due rigori nel giro di pochi minuti che chiudono in maniera forse definitiva la gara: Milan in totale controllo

21:18 – Bel gesto di Pulisic, che concede la battuta del secondo rigore ad Abraham

21.20 – Il Milan celebra il primo centro di Abraham

21:24 – Serata da colpi di tacco per Leao: dopo l’assist a Theo, il portoghese lancia Pulisic in area e dimostra di essersi scrollato di dosso le polemiche

21:30 – Un po’ di tranquillità anche per Fonseca, che non deve dare troppe indicazioni dalla panchina visto il totale controllo del match

21:35 – 4 gol nei primi 45 minuti: Milan senza patemi contro il Venezia

21:40 – Pulisic e Abraham hanno scelto di calciare il rigore alla stessa identica maniera