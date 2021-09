Milan Venezia: questa sera a San Siro tornerà Mattia Caldara. Il difensore rossonero è in prestito. I suo precedenti

A volte ritornano. Milan Venezia sarà anche il ritorno, ancora una volta da avversario, di Mattia Caldara a San Siro. Il centrale difensivo, è attualmente in prestito ai lagunari proprio dai rossoneri.

Caldara, in due anni di Milan, ha giocato da titolare una sola volta, in Coppa Italia, nella sfida proprio al Meazza contro la Lazio nella semifinale dell’annata 18/19.

Da avversario invece, sarà la sesta volta che Caldara affronterà il diavolo. Nei precedenti, tutti con la maglia dell’Atalanta, il difensore in campo ha ottenuto due vittorie, entrambe a San Siro, tre pareggi e non ha mai perso. Un tabù dunque da non sottovalutare.