Milan, un’intera retroguardia in infermeria: urgono rinforzi

Milan, la notizia della positività di Duarte allarma l’intero ambiente e allunga la lista dei presenti in infermeria: i dettagli

Una notizia che rischia di contaminare anche l’immediato turno di qualificazione agli spareggi dell’Europa League: con la positività di Duarte, a seguito di un tampone effettuato nella giornata di ieri, un’intera retroguardia rossonera, composta concettualmente da Romagnoli, Musacchio, lo stesso Duarte e il lungo degente Conti, non potrà risultare arruolabile almeno fino alla sosta prevista per gli impegni delle Nazionali.

Un ulteriore grattacapo per l’ambiente e un ulteriore conferma di ciò di cui necessita il Milan in un momento così delicato per la sua stagione: rinforzi pronti immediatamente per far fronte a questa vera emergenza che si protrae dalla fine dello scorso campionato. Un’esigenza che porterà Maldini e Massara a riflessioni molto più celeri in ottica calciomercato.