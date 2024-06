Milan Under 23, COLPO in attacco per i rossoneri! L’affare è praticamente chiuso: i DETTAGLI

Milan Under 23, COLPO in attacco per i rossoneri di Bonera! L’affare è stato praticamente chiuso: i DETTAGLI

Non solo il mercato della prima squadra, il Milan si sta muovendo attivamente in queste settimane per costruire anche la nuova Under 23 che sarà guidata da Bonera.

Stando a quanto riportato dal portale TuttoC.com, la dirigenza rossonera avrebbe praticamente chiuso l’accordo con l’attaccante Mbarick Fall, classe 1997 nell’ultima stagione al Brindisi prima e alla Giana Erminio poi.