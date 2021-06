Milan Under 17, vigilia dei quarti di finale: domani sfida al Genoa

Il Milan Under 17 entra nella fase finale di campionato. Domani alle 16:00 i giovani rossoneri sfidano al Genoa

Milan Under 17 alla vigilia della fase finale del campionato. I rossoneri domani alle 16:00 sfidano il Genoa per i quarti di finale. Si tratterà di una gara secca che deciderà la squadra che passerà in semifinale.