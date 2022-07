Il Milan saluta il giovane Riad Tahar. Il difensore centrale classe 2002 lascia il club rossonero a parametro zero

Il Milan saluta il giovane Riad Tahar. Il difensore centrale classe 2002 lascia il club rossonero a parametro zero dopo essere andato in scadenza di contratto. Era arrivato nell’estate 2019 dal Lione e nei suoi anni in Primavera è rimasto spesso fuori per problemi fisici.