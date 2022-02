Squalifica Bennacer: l’ultima risale al luglio 2020

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Ismael Bennacer non ci sarà nella prossima gara in programma a San Siro contro l’Udinese. L’ultima assenza per squalifica risale al 2020

L’algerino nell’ultimo match giocato contro la Salernitana ha rimediato la quinta sanzione in campionato, dovendo di fatto saltare la sfida contro i friulani.

L’ultima assenza per squalifica del classe ’97 risale al luglio 2020, quando fu costretto a saltare l’incontro valido per la trentaseiesima giornata disputata in casa contro l’Atalanta.