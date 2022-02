Milan Udinese, l’analisi sulla squadra arbitrale e i precedenti

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Sul sito ufficiale del Milan, l’analisi della squadra arbitrale di Milan Udinese e i precedenti:

«Ad arbitrare Milan-Udinese sarà Matteo Marchetti. Ad assisterlo, Galetto e Di Vuolo come guardalinee, Guariglio come quarto uomo e Guida (coadiuvato da Carbone) al VAR. Per il fischietto romano sarà l’ottava direzione in Serie A a poco più di un anno dal suo esordio ufficiale nel nostro massimo campionato: nessun precedente con i rossoneri, uno coi bianconeri nel pareggio casalingo col Verona (1-1) dello scorso ottobre».