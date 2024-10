Milan Udinese, Fonseca non ha dubbi: l’infortunio lo costringe a questa scelta

Milan Udinese, Paulo Fonseca è molto deciso a prendere questa decisione. L’infortunio ha cambiato i piani del tecnico, le ultime

Il Milan, di rientro dalla sosta Nazionali, affronterà l‘Udinese in campionato. Visti i soli 11 punti conquistati nelle prime sette gare di campionato servirà solo e unicamente una cosa: vincere.

Fonseca, visto lo stop a sorpresa di Chukwueze con la sua Nigeria, non potrà mandarlo in campo. Dunque, con ogni probabilità, rivedremo in campo l’insostituibile Pulisic, l’uomo più in forma del momento. Niente riposo, dunque, per l’americano.