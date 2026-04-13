Milan Udinese, dato negativo per i rossoneri: non succedeva dal 2021… Segui le ultimissime sui rossoneri

Il momento magico sembra essersi interrotto bruscamente per i rossoneri, che incassano una sconfitta pesante tra le mura amiche di San Siro. La 32ª giornata di Serie A si trasforma in un incubo per il Milan, travolto da un’ Udinese cinica e organizzata, capace di imporsi con un netto 3-0. Si tratta del secondo stop consecutivo per la squadra meneghina dopo il passo falso di Napoli.

La cronaca del match: primo tempo fatale

La partita si è messa subito in salita per la formazione guidata da Massimiliano Allegri. Già nei primi 45 minuti, il Diavolo è apparso contratto, subendo il vantaggio friulano a causa di uno sfortunato autogol di Davide Bartesaghi.

Nonostante il tentativo di reazione, l’Udinese ha raddoppiato prima dell’intervallo con Ekkelenkamp, lasciando i padroni di casa nello sconforto. Allegri ha provato a scuotere i suoi, ma la sfortuna si è accanita sul Milan quando Alexis Saelemaekers ha centrato in pieno la traversa con un tiro potente dalla distanza. Il passivo si è poi aggravato nei minuti finali della ripresa, quando Atta ha siglato la rete del definitivo tris.

Con la stagione che volge al termine, il Milan deve ritrovare immediatamente la bussola. La gestione tecnica dei rossoneri è chiamata a un’inversione di marcia rapida per non vanificare quanto di buono fatto finora. Allegri e i suoi sono già al lavoro per analizzare gli errori difensivi e la scarsa lucidità sotto porta mostrata in questa sfida contro i bianconeri.

Dati e numeri: un record negativo che scuote il Milan

Analizzando i dati e i numeri post partita, emerge un dato statistico di forte impatto: i rossoneri hanno collezionato due sconfitte consecutive senza segnare nemmeno un gol. Si tratta di un evento che non accadeva da ben 1875 giorni, riportando le lancette dell’orologio al febbraio 2021. In quell’occasione, il Diavolo subì i colpi dello Spezia (2-0 con reti di Maggiore e Bastoni) e il pesante 0-3 nel derby contro l’Inter firmato da Lukaku e Lautaro Martinez.