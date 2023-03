Milan, tutti a rischio: da Pioli a Maldini, la Champions decide tutto. La qualificazione del prossimo anno sarà fondamentale

Il Milan vive in uno stato di profondo rosso. Sebbene la classifica regga, i numeri dicono di una squadra che da campione d’Italia non è riuscita a rispettare le premesse di quest’anno. La qualificazione ai quarti di Champions è storia, ma la cosa fondamentale è la qualificazione alla prossima Champions: un traguardo in bilico.

Di chi sono le responsabilità di questo disastro? Una torte che va divisa quasi equamente. Gli ‘eroi’ dello scorso anno hanno abbassato il loro livello (vedi Tomori, Kalulu e Leao); Pioli non è riuscito a risolvere i problemi di gennaio; Maldini e Massara hanno visto i giocatori del mercato deludere le aspettative, da Origi a De Ketelaere. Il finale di stagione dirà di più sulle sorti dei protagonisti del club rossonero. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.