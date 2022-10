Milan macchina da trasferta: mai un ko nel 2022 come Barça e City. Impressionane il cammino dei rossoneri fuori casa

Nel 2022 il Milan è imbattuto nelle partite lontano da San Siro, 9 vittorie e 4 parti.

Come i rossoneri nessuno in Serie A, e quasi nessuno nei 5 campionati maggiori d’Europa: solo il Barcellona e il Manchester City possono vantare l’assenza di ko nelle gare in trasferta nell’anno solare. Lo sottolinea La Gazzetta dello Sport.