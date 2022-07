Milan: tra i giovani convocati per il raduno c’è anche Stanga – MN24

Luca Stanga è tra i giovani del Milan convocati per il raduno di inizio stagione a Milanello, come raccolto dalla nostra redazione

Stefano Pioli porta con sè diversi giovani in questo inizio di raduno a Milanello. Come raccolto dalla nostra redazione, tra gli altri ci sarà anche Luca Stanga. Si tratta di un classe 2002, capitano nell’ultima stagione del Milan Primavera che può ricoprire il ruolo di difensore centrale e terzino. Nell’ultima annata ha anche esordito in Serie A nei minuti finali di Venezia-Milan.