Milan Tottenham in tv e streaming: dove vederla

Milan Tottenham streaming LIVE e diretta tv: dove vederla, con la sfida valida per la gara di andata degli ottavi di Champions League

Il Milan affronterà il Tottenham martedì sera nella gara di andata degli ottavi di Champions League. Un match importante per i rossoneri, desiderosi di far bene in un appuntamento importante per la stagione degli uomini di Pioli.

Calcio d’inizio alle 20:45. Sarà possibile seguire la gara in chiaro su Canale 5 e su Sky Sport, oltre che in cronaca testuale su MilanNews24.com.