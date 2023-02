Milan Tottenham, Cardinale presente: è il portafortuna dei rossoneri. Due presenze e due vittorie per la squadra rossonera

Gerry Cardinale è tornato a San Siro. Il proprietario del Milan fa apparizioni rare in pubblico e per quest’anno solo due presenze per lui: al derby d’andata in campionato e nel match di Champions League contro il Tottenham.

In entrambi i casi, Cardinale ha potuto esultare: due vittorie dei rossoneri, entrambi successi di peso. È lui il portafortuna dei rossoneri, che spera di un percorso lungo del club in Europa, essendo quest’ultimo una chiave del suo business. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.