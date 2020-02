Milan-Torino streaming e diretta tv: ecco dove vederla

Milan-Torino streaming, diretta tv e probabili formazioni: dove vedere il ventiquattresimo match dei rossoneri nella Serie A 2019/20

Milan-Torino streaming: ventiquattresimo match per i rossoneri, il sedicesimo sotto la gestione Pioli. Dopo la brutta sconfitta contro l’Inter nel derby e la beffa di Coppa Italia subita all’ultimo minuto dalla Juventus, ora i rossoneri dovranno riprendere immediatamente a macinare punti. Romagnoli e compagni non dovranno ripartire da zero, anzi, le prestazioni contro le prime due squadre della classifica sono state per larghi tratti ottime e proprio da queste il Milan dovrà riprendere. A San Siro arrivano i granata che non vincono in campionato dal 12 gennaio.

Milan-Torino: ecco dove vederla

Milan-Torino è visibile in TV sui canali Sky Sport Serie A (canale 203) e Sky Sport 251. Per vedere Milan-Torino streaming è necessario collegarsi a Sky Go, oppure a Now TV, ed acquistare un ticket.

Milan-Torino, ultime e probabili formazioni

MILAN – Pioli conferma in blocco lo stesso 11 che è sceso in campo in Coppa Italia contro la Juventus. Confermato quindi Calabria sulla fascia destra della difesa e Kjaer al fianco di Romagnoli. Interni di centrocampo Kessie e Bennacer, mentre sulle fasce ci saranno Castillejo e Rebic. Davanti Calhanoglu giocherà alle spalle di Ibrahimovic.

TORINO – 3-5-2 per gli uomini di Longo. Retroguardia a tre composta da Bremer, Nkoulou e Lyanco. Esterni tutta fascia De Silvestri e Ansaldi, mentre nel cuore del centrocampo agiranno Lukic, Rincon e Baselli. Quest’ultimo è leggermente favorito su Berenguer. Coppia d’attacco formata da Verdi e Belotti.

PROBABILE FORMAZIONE MILAN (4-4-1-1): Donnarumma; Calabria, Kjaer, Romagnoli, Theo Hernandez; Castillejo, Kessie, Bennacer, Rebic; Calhanoglu; Ibrahimovic. All.: Pioli

PROBABILE FORMAZIONE TORINO (3-4-3): Sirigu; Lyanco, Nkoulou, Bremer; De Silvestri, Lukic, Rincon, Ansaldi; Verdi, Belotti, Berenguer. All.: Longo

Milan-Torino streaming, i precedenti con Fabbri

Milan-Torino, arbitrerà Michael Fabbri. Giorgio Schenone e Giovanni Baccini saranno i guardalinee, Paolo Valeri invece sarà al Var. l’AIA ttraverso il proprio sito ufficiale, reso noto le designazioni arbitrali del turno numero 24 del campionato di Serie A.