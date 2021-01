Milan-Torino due volte in meno di una settimana: in coppa spazio a Maldini

Milan e Torino si affronteranno due volte consecutive nel giro di una settimana: per la sfida di Coppa Italia spazio a Daniel Maldini

Il Milan che questa sera sfiderà il Torino in campionato sarà ovviamente rimaneggiato a causa delle assenze. Scelte obbligate per Pioli che schiererà Tonali a centrocampo al fianco di Kessié e un terzetto di fantasisti composto da Hauge a sinistra (al posto di Rebic), Brahim Diaz trequartista (al posto di Calhanoglu) e Castillejo sulla corsia di destra (al posto dell’infortunato Saelemaekers).

«Ho chiesto ai ragazzi di stringere ancora i denti» ha detto Pioli in conferenza stampa che giovedì sempre a San Siro sfideranno nuovamente il Milan ma in Coppa Italia. Per la sfida infrasettimanale Pioli potrebbe optare per il turnover schierando in avanti Daniel Maldini trequartista e Lorenzo Colombo prima punta al posto di Rafael Leao.