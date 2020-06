Milan: tanti auguri a Fabio Capello per i suoi 74 anni

L’artefice di quattro Scudetti in cinque anni e della memorabile Champions vinta ad Atene nel 1994 compie oggi 74 anni

Non era facile raccogliere l’eredità di Arrigo Sacchi nel 1991 dopo un triennio fatto di trionfi in Italia, in Europa e nel Mondo. Fabio Capello seppe cogliere alla perfezione l’opportunità, costruendo un Milan capace di restare imbattuto per 58 partite consecutive in campionato, vincere quattro Scudetti in cinque anni e, soprattutto, trionfare nella finale di Atene nel 1994 con quel robante 4-0 al Barcellona di Cruijff.

Oggi Don Fabio (come lo hanno ribattezato in Spagna, ndr) compie 74 anni e il Milan, tramite il suo profilo ufficiale su Twitter, ha deciso di dedicare un augurio speciale al suo ex tecnico.