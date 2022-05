Milan superato dall’Inter come media spettatori a San Siro. Stasera tutto esaurito per a gara contro l’Empoli

La Gazzetta dello Sport stamani spiega come l’Inter abbia superato il Milan per media spettatori a San Siro in questa stagione.

«Un milione oggi: neppure il Covid ha fermato la passione dei tifosi dell’Inter. Un milione di spettatori complessivi a San Siro tra le partite di campionato e quelle di coppa e una media che stasera, contro l’Empoli, tornerà a essere la prima in Italia, superando il Milan. La freccia è lampeggiante, il sorpasso è già assicurato: rossoneri a quota 42.400 spettatori a gara, nerazzurri a 41.995 aspettando oggi. È l’onda lunga dell’ultimo scudetto, è la risposta a una squadra che a tratti è stata trascinante, è la risposta alla voglia di tornare allo stadio mettendosi alle spalle la pandemia: le chiavi di lettura sono molteplici, la risposta eccezionale. Stasera a San Siro ci saranno 70 mila spettatori. Di fatto, è tutto esaurito per quel che riguarda i tifosi nerazzurri. Gli unici vuoti nel settore ospiti, che non sarà pieno»