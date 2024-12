Milan Stella Rossa, Tomori escluso dai titolari: Fonseca svela il motivo della sua scelta. La spiegazione prima della partita

Tomori è stato escluso ancora una volta dai titolari del Milan per la partita contro la Stella Rossa.

Fonseca, a Sky Sport, ha spiegato il motivo di questa scelta per la partita di Champions League.

TOMORI NON TITOLARE – «È difficile per me prendere queste decisioni sui difensori centrali quando tutti stanno bene, non è facile per me lasciare fuori Tomori ma anche Pavlovic. Ma in questo momento nella squadra i due centrali che stanno facendo molto bene sono Gabbia e Thiaw. Tomori nelle ultime partite ha giocato, ad esempio nell’ultima di Champions League ma deve continuare a lavorare, perché è un giocatore importante per noi e potrà ritornare a giocare»

LE PAROLE INTEGRALI