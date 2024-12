Milan Stella Rossa, chi gioca in attacco tra Abraham e Morata? Fonseca svela una scelta importante. Ecco cosa ha detto in conferenza stampa

Fonseca in conferenza stampa ha svelato una scelta importante per l’attacco del Milan contro la Stella Rossa ed in particolare su chi giocherà tra Abraham e Morata. Ecco cosa ha detto.

ABRAHAM-MORATA – «Domani non giocheranno Abraham e Morata insieme. Loro sono sempre una soluzione, dall’inizio no. Magari a partita in corso o nelle prossime partite».

