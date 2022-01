Milan Spezia, Maignan contro Provedel: sono tra i migliori in Serie A

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Attraverso il proprio sito ufficiale, il Milan ha analizzato alcuni dei duelli che potrebbero essere decisivi nella partita contro lo Spezia.

MAIGNAN VS PROVEDEL – «Altro duello dai grandi numeri è quello tra i pali, dal momento che si sfidano due portieri tra i primi 5 in campionato per percentuale di parate. 76% per il francese del Milan, a breve distanza dalla leadership di Handanovič e Ospina; 72% per il nativo di Pordenone, che da tempo ha convinto Thiago Motta a preferirlo all’olandese Zoet. Provedel, grande protagonista per i liguri nei successi esterni su Napoli e Genoa, era anche tra i pali nel precedente dello scorso febbraio, unica partita da lui giocata sinora in carriera contro il Milan».