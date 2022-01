Milan Spezia, la squadra di Thiago Motta a lavoro: in gruppo Ferrer

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Lo Spezia prosegue la sua preparazione in vista del match di lunedì contro il Milan. Il report dell’allenamento di oggi

Nuova seduta mattutina per le Aquile di mister Thiago Motta, che proseguono nella preparazione della sfida al Milan in programma lunedì.

Riscaldamento tecnico, situazioni tattiche, sviluppi offensivi e partitelle per le Aquile, che dopo il lavoro personalizzato di ieri, hanno riaccolto in gruppo anche Salva Ferrer, con i soli Leo Sena e Colley indisponibili per il match di San Siro.

Per domani è in programma un nuovo allenamento mattutino a Follo.