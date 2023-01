Milan spento e fuori dalla Coppa Italia: il Torino fa l’impresa

Il Milan viene eliminato agli ottavi di finale di Coppa Italia. A San Siro il Torino riesce nell’impresa ai supplementari

Il Milan saluta la Coppa Italia al primo turno. In superiorità numerica per quasi un’ora dopo il rosso a Djidji, la squadra di Pioli non riesce a risolvere il rebus Torino e viene beffata al 114′ con il contropiede vincente dei granata firmato Adopo. Ivan Juric si conferma bestia nera dei rossoneri, alla seconda sconfitta stagionale contro il Toro.

Come riporta la Gazzetta dello Sport, il Milan aveva bisogno di questa vittoria e non può appellarsi alla scusante del turnover operato dall’inizio. Una grande squadra deve saper far affidamento sulle sue seconde linee, i rossoneri e anche l’Inter in questo settore non sono ancora all’altezza. Ma neanche con l’ingresso dei titolari e la superiorità numerica la squadra di Pioli riesce a sbloccarsi. Il Milan attacca, crea occasioni ma man mano che passano i minuti perde fiducia. E quando tutti pensavano ai rigori, il Torino graffia e fa fuori il Diavolo dalla Coppa.