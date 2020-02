Milan: sono già cinque i punti in più rispetto al girone di andata

Il Milan ha conquistato, in questo girone di ritorno di campionato, ben cinque punti in più rispetto all’andata

Dopo un inizio di stagione complesso, sotto la guida dell’ex Marco Giampaolo, il Milan si è a poco a poco rialzato, conquistando punti importanti chiave Europa League.

Rispetto al girone di andata, i rossoneri hanno conquistato per il momento ben cinque punti in più, decisive sin ora le vittorie con Udinese e Torino in quel di San Siro, oltre al pareggio in trasferta a Firenze contro la Viola, tutte gare che alle prime giornate di campionato videro il Milan uscire sconfitto. Unica pecca: il pareggio in casa contro l’Hellas Verona, dapprima battuto in terra veneta.