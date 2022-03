Milan, solidità difensiva, primato e carattere: il punto alla sosta

Attraverso il proprio sito ufficiale, il Milan ha fatto un punto della situazione, alla sosta nazionali, prima del rush finale

Attraverso il proprio sito ufficiale, il Milan ha fatto un punto della situazione, alla sosta nazionali, prima del rush finale.

IL COMUNICATO –

Dopo la vittoria di Cagliari Stefano Pioli ha sintetizzato la situazione attuale del suo Milan con una metafora a lui, da grande appassionato di ciclismo, molto cara in quello che è stato anche il fine settimana della Milano-Sanremo: “Siamo ancora sul Poggio, c’è ancora da spingere“. Se è vero che i destini di questa stagione sono ancora tutti da decidere, è indubbio che i rossoneri giungono a quella che è l’ultima pausa per le nazionali di questa stagione in una posizione che migliore non si potrebbe, come se fossero in testa al gruppo che si appresta a raggiungere una cima.

Febbraio e marzo sono stati due mesi di soli risultati utili, in cui il Milan ha innanzitutto fornito una grande dimostrazione di solidità e maturità calcistica. Ai momenti più alti, come la splendida vittoria in rimonta nel Derby del 5 febbraio o il rotondo successo sulla Lazio nei Quarti di Finale di Coppa Italia, sono seguiti dei momenti più di assestamento, come i deludenti pareggi con Salernitana e Udinese.

La risposta della squadra, però, è stata decisa e importante: marzo, infatti, va in archivio con zero gol subiti da Mike Maignan e tre 1-0 consecutivi in campionato contro Napoli, Empoli e Cagliari. Vittorie che hanno portato i rossoneri in testa alla classifica di Serie A, rendendo la squadra di Pioli padrona del proprio destino quando mancano otto giornate al termine. In Coppa Italia, tutto da giocare nel Derby di ritorno contro l’Inter del 19 aprile, dove il Milan partirà dallo 0-0 dell’andata in una competizione dove vige ancora la regola del gol in trasferta.

I due mesi andati in archivio hanno dato tante risposte positive su diversi singoli, mostrando come i passi in avanti dal punto di vista dei risultati siano conseguenza di una crescita del gruppo. Se in copertina ci sono i gol di Olivier Giroud (cinque, tutti decisivi), più di un elogio lo meritano Pierre Kalulu e Ismaël Bennacer. Il giovane difensore francese si è affermato, di prestazione in prestazione, come centrale di indubbio affidamento e l’importantissimo gol contro l’Empoli è anche un premio a questa sua crescita; il centrocampista algerino sta vivendo un momento magico, con un premio di MVP dopo l’altro, e il gol di Cagliari rappresenta già un momento chiave di questa annata. Un punto da cui ripartire, con slancio, per gli ultimi appuntamenti della stagione.