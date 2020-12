Milan, siamo a quota 25 risultati utili di fila in Serie A

Il Milan non perde in Serie A dall’8 marzo contro il Genoa. La squadra di Pioli è in serie positiva da ben 25 partite

Con la vittoria di oggi contro il Sassuolo, il Milan si è portato a quota 25 risultati utili di fila in campionato. La squadra di Stefano Pioli, non perde in Serie A dall’8 marzo 2020 quando uscì sconfitta da San Siro per 1-2 contro il Genoa. Una striscia impressionante per il Milan.

I rossoneri proveranno a chiudere in bellezza il 2020 mercoledì contro la Lazio di Simone Inzaghi.