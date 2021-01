Milan, si rivede Musacchio? Pioli pensa di schierarlo contro il Torino

Mateo Musacchio potrebbe riassaggiare il campo dopo quasi un anno nella sfida di Coppa Italia contro il Torino

Mateo Musacchio è un’opzione per il match di domani contro il Torino. Stefano Pioli, vista l’emergenza infortuni, pensa ad un maxi turnover per la gara di Coppa Italia ed in questo giro di rotazioni può rientrare il centrale argentino.

Il difensore non gioca una gara ufficiale da 11 mesi e lascerà certamente Milano a giugno con il contratto in scadenza, ma intanto può tornare utile in questo momento di difficoltà numerica della squadra.