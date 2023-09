Milan, la rivoluzione non è finita! La new entry nel settore giovanile. La società cambia ancora e arriva lui dalla Roma

Il Milan ha cambiato molto, in campo e nella società. Dopo la scalata di Furlani e Moncada, nuovi cambiamenti attendono la dirigenza rossonera, questa volta per quanto riguarda il settore giovanile rossonero.

Secondo quanto riportato da calciomercato.com, non è stata rinnovata la fiducia all’oramai ex ds Angelo Carbone. Al suo posto dovrebbe arrivare Vincenzo Vergine, vicino a lasciare la Roma per passare al Milan.