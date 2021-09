Peppe Di Stefano: «È un Milan pratico, i numeri fanno ben sperare»

Peppe Di Stefano, inviato Sky Sport a Milanello, ha fatto il punto sul Milan dopo la vittoria contro il Venezia, le sue parole

«Vincere da grande squadra è bene, ma vincere anche non giocando bene se è possibile è ancor più da grande squadra. Il Milan in passato non vinceva questa partite. E’ stato un Milan pratico, i numeri paragonati a quelli dello scudetto fanno ben sperare. Nonostante un Ibra più giovane un altro allenatore, tanti campioni. quel Milan aveva mano punti. Oggi è tutto cambiato. Questa è un’altra tipologia di squadra, con altri fondamentali, con altre certezze, con un bel gioco, ma anche qui c’è qualcosa di bello perchè si attendo altre grandi sfide e in quelle fronteggiate fino ad ora il Milan ha fatto benissimo nonostante gli 8 assenti di cui almeno 4 sarebbero titolarissimi».