Milan, senti Rangnick: «Voglio avere influenza nel club»

Il tecnico tedesco, accostato da diversi mesi alla panchina del Milan, ha rivelato quale potrebbe essere la condizione per accettare

Nel corso di un’intervista rilasciata al giornale tedesco Mitteldeutsche Zeitung, Ralf Rangnick ha parlato della trattativa con il Milan e in particolar modo ha posto il punto su quello che potrebbe essere l’ago della bilancia.

L’ex tecnico di RB Lipsia e Schalke 04 vorrebbe infatti avere un peso importante nel club: «Per me si tratta di aver una certa influenza, che non c’entra col potere, anche se in certe situazioni ne hai bisogno per portare avanti certe cose».