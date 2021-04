Milan, scudetto o Champions? Ancora idee contrastanti a riguardo come ad esempio il Corriere della sera che parla di qualificazione europea

Milan, scudetto o Champions? Ancora idee contrastanti a riguardo come ad esempio il Corriere della sera che parla di qualificazione europea, titolando appunto come se il Milan fosse ormai orientato solo al quarto posto, ovvero l’obiettivo minimo: “Milan, per la missione Champions c’è un Ibra tutto nuovo.

Arriva la Samp, Pioli: «Zlatan sta benissimo». A San Siro però i rossoneri non vincono da due mesi”.

DUE MESI SENZA VITTORIE- Il quotidiano sottolinea questo aspetto per giustificare in parte il titolo orientato alla conquista tranquilla della prossima Champions League, un obiettivo che se raggiunto sarebbe comunque un successo, soprattutto finanziario, oltre che di immagine per un lavoro svolto con cura da tanto tempo a questa parte. Oggi vedremo se la squadra è pronta o meno a ripetere quanto fatto ad inizio stagione, quando imbattibile, si pensava davvero potesse puntare allo scudetto, sorprendendo tutti.