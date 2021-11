Spauracchio Berardi: 10° gol ai rossoneri. La statistica

Domenico Berardi si conferma bestia nera del Milan: l’attaccante del Sassuolo ha segnato il 10° gol in carriera ai rossoneri

Domenico Berardi autentica bestia nera del Milan. Il Sassuolo conduce a San Siro per 1-3 e il tris l’ha calato proprio il capitano del Sassuolo.

Come sottolinea Opta, il Diavolo è la prima squadra contro cui Domenico Berardi ha realizzato 10 gol in Serie A: in totale ha preso parte a 14 reti in 15 incontri di campionato contro i rossoneri (10 reti, quattro assist).