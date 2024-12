Milan Sassuolo, Abraham da urlo: «Gol e non solo. Tammy c’è»

Milan Sassuolo, Tammy Abraham da urlo in Coppa Italia: assist per Chukwueze e quarto gol stagionale a referto. L’ex Roma c’è

La Gazzetta dello Sport oggi in edicola promuove senza indugio la prestazione di Tammy Abraham nella sfida di ieri sera in Coppa Italia tra Milan e Sassuolo. L’inglese ex Roma ha fornito l’assist per il secondo gol di Chukwueze e siglato il sesto.

PAROLE – «Segna, ma il fuorigioco di Leao cancella tutto. Suo l’assist per il 3-0 e nella ripresa la gioia per il quarto gol stagionale».