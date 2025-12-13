Milan Sassuolo, Loftus-Cheek titolare domani a San Siro. Le ultime sui rossoneri. Segui gli aggiornamenti

Domani a pranzo (ore 12:30), il Milan del neo-allenatore Massimiliano Allegri si prepara ad affrontare il Sassuolo in una sfida cruciale per consolidare la propria posizione in campionato. Il tecnico livornese, tornato sulla panchina rossonera con l’obiettivo di riportare il club ai vertici, sembra orientato a schierare una formazione profondamente modificata rispetto alle ultime uscite stagionali. Le ultime indiscrezioni raccolte da fonti vicine al club, che citiamo come fonte primaria, parlano di scelte coraggiose maturate in stretta collaborazione con il nuovo Direttore Sportivo, Igli Tare, l’ex dirigente della Lazio noto per il suo occhio clinico nella scoperta di talenti.

Il Nuovo Trio di Centrocampo per la Sfida del Diavolo

La vera e più significativa novità annunciata riguarda il centrocampo. Sembra infatti quasi certo che a ricevere una maglia da titolare sarà Ruben Loftus-Cheek, il possente centrocampista inglese prelevato in estate, atteso a una prova di grande sostanza nel cuore del gioco. Loftus-Cheek, noto per la sua potenza fisica e la sua straordinaria capacità di inserimento offensivo, sarà affiancato da due autentici pilastri del calcio internazionale. In cabina di regia ci sarà Luka Modric, il Pallone d’Oro croato che non ha bisogno di presentazioni, la cui visione di gioco impareggiabile e la classe cristallina saranno fondamentali per dettare i ritmi della manovra. A completare il reparto, il dinamico mediano francese Adrien Rabiot, garanzia di corsa, interdizione e forte propensione al tiro dalla distanza. Una mediana a tre che, nelle intenzioni di Allegri, dovrà garantire equilibrio tattico e un salto di qualità assoluta.

Nkunku–Pulisic: Coppia di Fantasia in Attacco

Per quanto riguarda il reparto offensivo, la linea guida tracciata dall’allenatore toscano è quella di replicare l’assetto che ha convinto in parte contro il Torino, con un’unica, ovvia ma pesantissima, eccezione. Christopher Nkunku, il talentoso attaccante francese su cui il club ha investito molto, avrà una nuova chance per dimostrare appieno il suo valore, affiancato da Christian Pulisic. Il rapido esterno americano, soprannominato “Captain America” per le sue doti di leadership e le sue accelerazioni, sarà fondamentale per dare imprevedibilità alla fase offensiva.

L’unica variazione forzata nel reparto offensivo del Milan è l’assenza di Rafael Leao, l’irresistibile esterno portoghesee punto fermo dei rossoneri, la cui squalifica costringe Allegri a puntare interamente sulla coppia Nkunku-Pulisic. La formazione definitiva del Diavolo mira a sfruttare al massimo la qualità tecnica dei singoli per ottenere i tre punticontro un Sassuolo tradizionalmente difficile da affrontare. Sotto la nuova gestione tecnica, il Milan si affida alla grande esperienza di Allegri e alla strategia di mercato del DS Tare per non fallire l’appuntamento cruciale di domani.