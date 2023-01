Milan-Sassuolo, gli ultimi precedenti 📹

Ecco gli ultimi precedenti di Milan-Sassuolo in vista del match delle 12:30

l Milan è reduce da due sconfitte pesantissime: 3-0 in Supercoppa con l’Inter, 4-0 con la Lazio in campionato

Nonostante il periodo no, i rossoneri sono secondi in classifica, anche se il Napoli a +12 appare irraggiungibile

Il Sassuolo è in una situazione di classifica preoccupante, con un vantaggio di soli 5 punti sulla terzultima. Nell’ultima gara i neroverdi hanno pareggiato a Monza 1-1, non sfruttando appieno la rete di vantaggio di Ferrari

Totale gare: 9 Vittorie Milan: 4 Pareggi: 2 Vittorie Sassuolo: 3

Ultima vittoria Milan: 2018-19 1-0 35 aut.Lirola (l’autore dell’autogol attualmente gioca in Spagna, nell’Elche)

Ultimo pareggio: 2019-20 0-0 (tanti tiri, ben 41, ma Donnarumma e Pegolo non subiscono gol)

Ultima vittoria Sassuolo: 2021-22 1-3 21 Romagnoli, 24 Scamacca, 33 aut.Kjaer, 66 Berardi (grande prestazione del Sassuolo, alla sua seconda vittoria consecutiva a San Siro)

Memorabile: 2020-21 1-2 30 Calhanoglu, 76 Raspadori, 83 Raspadori (Raspadori subentra a metà ripresa a Defrel e ribalta la partita)