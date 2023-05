Milan Sampdoria streaming LIVE e diretta tv: dove vederla, con la sfida valida per la 36esima giornata di Serie A

Il Milan vuole dimenticare l’amara eliminazione dalla Champions League contro l’Inter, rituffandosi sul campionato dove è reduce dal KO con lo Spezia ed è a caccia di uno dei primi quattro posti. Prossima avversaria la Sampdoria di Dejan Stankovic.

Il match, valido per la 36esima giornata del campionato di Serie A, si giocherà sabato 20 maggio alle ore 20.45 presso lo Stadio San Siro e sarà visibile in diretta tv su Sky e DAZN e in streaming su SkyGo e DAZN.