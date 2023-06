Milan, il saluto a Brahim Diaz: «Hai illuminato San Siro» – FOTO

Attraverso i propri profili socia, il Milan ha voluto salutare Brahim Diaz: lo spagnolo dopo 3 anni di prestito tornerà al Real Madrid.

Hai illuminato San Siro 🔟💫

Grazie di tutto Brahim e mucha suerte Campeón! ❤️🖤

You brought joy to the San Siro 🔟💫

Thank you for everything, best of luck. Forza @Brahim! ❤️🖤#SempreMilan pic.twitter.com/P035Vg5YHA

