Olivier Giroud è stato decisivo vittoria del Milan contro il Salisburgo. Doppietta e assist per lui. Ecco le sue pagelle

Un super Olivier Giroud regala i tre punti del Milan nel match decisivo di Champions League contro il Salisburgo. Ecco le sue pagelle secondo i quotidiani sportivi.

Gazzetta dello Sport, 8: «Monsieur Champions, in questo Milan giovane, è il professore. Un assist, due gol e un terzo annullato per fuorigioco, vecchio vizio. Quando conta, porta il gol nella borsa.»

Tuttosport, 8: «Terzo e quarto gol in questa Champions, i primi non su rigore: mostra la sua esperienza per liberarsi di Gourna-Douath e colpire di testa per l’1-0, è rapace come Inzaghi sul 3-0. E sempre di testa regala l’assist per il 2-0 di Krunic. Serata da leader.»

Corriere dello Sport, 8: «Tutta l’esperienza internazionale al servizio del Milan. Si gira ancora in maniera perfetta in area e batte di testa Kohn. E’ bravissimo a servire l’assist del 2-0, e chiude la contesa con la doppietta personale.»