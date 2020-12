Milan, Saelemakers garantisce alla squadra grande equilibrio

Saelemaekers ormai è diventato un elemento fondamentale nello schema tattico che Stefano Pioli utilizza per il suo Milan

Uno dei cardini del Milan di questa stagione è sicuramente il belga Alexis Saelemaekers. L’esterno destro ha trovato oggi, il suo terzo gol in stagione. In totale Saelemakers ha disputato, fra Serie A ed Europa League, 16 partite. Il suo apporto è fondamentale per la squadra di Stefano Pioli sia in fase offensiva (dove ha fornito anche 3 assist vincenti), e sia in fase difensiva. La fascia destra del Milan, con Davide Calabria più arretrato, funziona bene. Arrivato un po’ in sordina quasi un anno fa, Saelemaekers piano piano si è imposto e si è preso il posto da titolare, garantendo al mister un grande equilibrio in tutte le fasi di gioco.

Paolo Maldini, che complessivamente ha speso 7 milioni per prelevare il giocatore dall’Anderlecht, è molto contento dell’investimento fatto, perché sa che ora il classe 1999 di milioni ne vale almeno 15.