Milan, rosa profonda: solo un giocatore non ha giocato nessuna gara

Stefano Pioli ha utilizzato tutte le opzioni a sua disposizione nella rosa del Milan. Solo un giocatore non è mai sceso in campo

Il Milan ha saputo fare di necessità virtù. In una stagione fatta da 53 partite fra tutte le competizioni e con i tantissimi infortuni capitati nell’arco dell’annata, Stefano Pioli ha usato la sua rosa in tutta la sua profondità. Solo Antonio Donnarumma, terzo portiere, non è mai sceso in campo.

Il più utilizzato è stato Franck Kessiè, con 50 gare disputate. Dietro di lui G. Donnarumma con 48 e Theo Hernandez con 45. C’è stato spazio anche per gli esuberi (Duarte con 3 partite, Musacchio 2, Andrea Conti 5) ed anche per dei giovanissimi come Daniel Maldini e Lorenzo Colombo, 9 gare a testa.