Milan Roma, Rui Patricio in dubbio: le condizioni del portiere

In vista della sfida di domani a San Siro, la Roma potrebbe dover far a meno di Rui Patricio. Angelo Mangiante, inviato Sky Sport a Trigoria, ha fatto il punto sulla situazione:

«In forse la presenza di Rui Patricio che tra ieri e oggi si è allenato pochissimo per dei problemi ai muscoli dorsali ne sapremo di più chiedendo a Mourinho in conferenza. In altrenativa Fuzato non c’è perchè ha il Covid quindi giocherebbe il terzo portiere Boer 19enne»